Впродовж доби поліція встановили 16-річної дівчини та повернули її додому.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Зі слів матері, неповнолітня донька пішла з дому 23 січня та про місце свого перебування нічого не повідомила.
На пошуки зниклої одразу був залучений весь особовий склад Миколаївського районного управління поліції, відділу ювенальної превенції та оперуповноважені управління карного розшуку.
У результаті пошукових робіт правоохоронці встановили місцеперебування втікачки.
Зі слів розшукуваної, вона поїхала до свого хлопця в інший район міста, де у неї розрядився мобільний телефон.
З неповнолітньою ювенальні інспектори поліції провели профілактичну бесіду про неприпустимість такої поведінки.
Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».
Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.
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Впродовж доби поліція встановили 16-річної дівчини та повернули її додому.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Зі слів матері, неповнолітня донька пішла з дому 23 січня та про місце свого перебування нічого не повідомила.
На пошуки зниклої одразу був залучений весь особовий склад Миколаївського районного управління поліції, відділу ювенальної превенції та оперуповноважені управління карного розшуку.
У результаті пошукових робіт правоохоронці встановили місцеперебування втікачки.
Зі слів розшукуваної, вона поїхала до свого хлопця в інший район міста, де у неї розрядився мобільний телефон.
З неповнолітньою ювенальні інспектори поліції провели профілактичну бесіду про неприпустимість такої поведінки.
Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».
Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|