Зникла дівчина Чмелик Дар’я. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

Впродовж доби поліція встановили 16-річної дівчини та повернули її додому.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Зі слів матері, неповнолітня донька пішла з дому 23 січня та про місце свого перебування нічого не повідомила.

На пошуки зниклої одразу був залучений весь особовий склад Миколаївського районного управління поліції, відділу ювенальної превенції та оперуповноважені управління карного розшуку.

У результаті пошукових робіт правоохоронці встановили місцеперебування втікачки.

Зі слів розшукуваної, вона поїхала до свого хлопця в інший район міста, де у неї розрядився мобільний телефон.

З неповнолітньою ювенальні інспектори поліції провели профілактичну бесіду про неприпустимість такої поведінки.

Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».

Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.