У Миколаєві правоохоронці розшукують 16-річну Чмелик Дар’ю Валеріївну.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Як відомо, дівчина 23 січня пішла з дому по вулиці Кузнецька у Миколаєві та до теперішнього часу не повернулась, місце її знаходження невідоме.
Прикмети: зріст 164 см, волосся темного кольору, середньої статури.
Зазначається, що дівчина була одягнена у помаранчеву куртку, штани сірого кольору, білі черевики.
Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Миколаївського районного управління поліції за телефонами: (0512) 53-13-31, 40-94-89, 063-823-22-30 або 102.
Оновлено: дівчину знайшли.
Нагадаємо, в Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину. Хлопчик загубився, коли вони з батьком набирали воду у подвір'ї будинку.
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У Миколаєві правоохоронці розшукують 16-річну Чмелик Дар’ю Валеріївну.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Як відомо, дівчина 23 січня пішла з дому по вулиці Кузнецька у Миколаєві та до теперішнього часу не повернулась, місце її знаходження невідоме.
Прикмети: зріст 164 см, волосся темного кольору, середньої статури.
Зазначається, що дівчина була одягнена у помаранчеву куртку, штани сірого кольору, білі черевики.
Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Миколаївського районного управління поліції за телефонами: (0512) 53-13-31, 40-94-89, 063-823-22-30 або 102.
Оновлено: дівчину знайшли.
Нагадаємо, в Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину. Хлопчик загубився, коли вони з батьком набирали воду у подвір'ї будинку.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|