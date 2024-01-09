В Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину.
Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.
В Заводському районі до поліції звернувся батько хлопчика, який пояснив, що його син загубився, коли вони набирали воду у подвір'ї будинку.
Правоохоронці негайно розпочали відпрацьовувати прилеглі території, майданчики, магазини та супермаркети в пошуках дитини.
Вже за пів години інспектори розшукали хлопчика, який грівся в одному з супермаркетів.
Інспектори передали дитину батькові та сповістили відповідні служби.
Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».
Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.
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В Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину.
Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.
В Заводському районі до поліції звернувся батько хлопчика, який пояснив, що його син загубився, коли вони набирали воду у подвір'ї будинку.
Правоохоронці негайно розпочали відпрацьовувати прилеглі території, майданчики, магазини та супермаркети в пошуках дитини.
Вже за пів години інспектори розшукали хлопчика, який грівся в одному з супермаркетів.
Інспектори передали дитину батькові та сповістили відповідні служби.
Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».
Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|