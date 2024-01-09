Патрульні, які знайшли дитину. Фото: патрульна поліція Миколаївської області

В Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину.

Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.

В Заводському районі до поліції звернувся батько хлопчика, який пояснив, що його син загубився, коли вони набирали воду у подвір'ї будинку.

Правоохоронці негайно розпочали відпрацьовувати прилеглі території, майданчики, магазини та супермаркети в пошуках дитини.

Вже за пів години інспектори розшукали хлопчика, який грівся в одному з супермаркетів.

Інспектори передали дитину батькові та сповістили відповідні служби.

Нагадаємо, що у Баштанському районі Миколаївщини декілька днів розшукували неповнолітню дівчину. З’ясувалося, що вона втекла з дому, «щоб жити окремо від батьків».

Раніше повідомлялося, що у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.