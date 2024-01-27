Поліція затримала мешканця Миколаївщини за підозрою у торгівлі гранатами, фото для ілюстрації

Правоохоронці затримали мешканця Первомайського району, який підозрюється в продажу боєприпасів.

Про це повідомили в Первомайській окружній прокуратурі.

Зазначається, що чоловіка затримали 22 січня, коли він черговий раз збув бойові гранати за 4 тисячі гривень.

«60-річний мешканець Первомайського району,зберігав бойові гранати РГД-5 та Ф-1, вирішив незаконно збувати їх за гроші», — йдеться у повідомленні.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, з правом внесення застави в 151,4 тисячі гривень.

Раніше на Миколаївщині поліцейські затримали вознесенця за незаконне зберігання озброєння. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.