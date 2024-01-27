Правоохоронці затримали мешканця Первомайського району, який підозрюється в продажу боєприпасів.
Про це повідомили в Первомайській окружній прокуратурі.
Зазначається, що чоловіка затримали 22 січня, коли він черговий раз збув бойові гранати за 4 тисячі гривень.
«60-річний мешканець Первомайського району,зберігав бойові гранати РГД-5 та Ф-1, вирішив незаконно збувати їх за гроші», — йдеться у повідомленні.
Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, з правом внесення застави в 151,4 тисячі гривень.
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Правоохоронці затримали мешканця Первомайського району, який підозрюється в продажу боєприпасів.
Про це повідомили в Первомайській окружній прокуратурі.
Зазначається, що чоловіка затримали 22 січня, коли він черговий раз збув бойові гранати за 4 тисячі гривень.
«60-річний мешканець Первомайського району,зберігав бойові гранати РГД-5 та Ф-1, вирішив незаконно збувати їх за гроші», — йдеться у повідомленні.
Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, з правом внесення застави в 151,4 тисячі гривень.
Раніше на Миколаївщині поліцейські затримали вознесенця за незаконне зберігання озброєння. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|