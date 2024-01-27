У ніч проти 27 січня сили протиповітряної оборони знищили всі чотири безпілотники типу Shahed, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, росіяни запустили 4 «шахеди» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф). Їх усі вдалося знищити на території Кіровоградської області.
Окрім того, уночі окупанти вдарили ракетою «Іскандер-М» по Донеччині з Ростовської області.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. У зведенні Генштабу уточнюється, що ракетної атаки зазнала цивільна інфраструктура міста Словʼянськ.
Нагадаємо, 25 січня сили ППО знищили в Миколаївській області ворожу керовану авіаційну ракету Х-59, випущену російським винищувачем Су-34.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
У ніч проти 27 січня сили протиповітряної оборони знищили всі чотири безпілотники типу Shahed, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, росіяни запустили 4 «шахеди» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф). Їх усі вдалося знищити на території Кіровоградської області.
Окрім того, уночі окупанти вдарили ракетою «Іскандер-М» по Донеччині з Ростовської області.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. У зведенні Генштабу уточнюється, що ракетної атаки зазнала цивільна інфраструктура міста Словʼянськ.
Нагадаємо, 25 січня сили ППО знищили в Миколаївській області ворожу керовану авіаційну ракету Х-59, випущену російським винищувачем Су-34.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|