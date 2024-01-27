Зранку 27 січня російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла двох цивільних на прикордонній території Сумської області.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Як зазначили в ОВА, окупанти розстріляли брата та сестру з Хотінської громади. Їхній будинок розташований у селі Андріївка, що у 5-кілометровій прикордонній зоні.
У повідомленні не уточнюється, якого віку були загиблі.
Очільник ОВА Володимир Артюх вкотре звернувся до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Він наголосив, що цей процес уже триває не перший місяць і допомогу надають на кожному етапі.
За даними обласної влади, уночі та зранку 27 січня росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська та Великописарівська громади.Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, у Чернігівській області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла цивільну автівку, загинув чоловік.
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Зранку 27 січня російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла двох цивільних на прикордонній території Сумської області.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Як зазначили в ОВА, окупанти розстріляли брата та сестру з Хотінської громади. Їхній будинок розташований у селі Андріївка, що у 5-кілометровій прикордонній зоні.
У повідомленні не уточнюється, якого віку були загиблі.
Очільник ОВА Володимир Артюх вкотре звернувся до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Він наголосив, що цей процес уже триває не перший місяць і допомогу надають на кожному етапі.
За даними обласної влади, уночі та зранку 27 січня росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська та Великописарівська громади.Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, у Чернігівській області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла цивільну автівку, загинув чоловік.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|