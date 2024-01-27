Зранку 27 січня російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла двох цивільних на прикордонній території Сумської області.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Як зазначили в ОВА, окупанти розстріляли брата та сестру з Хотінської громади. Їхній будинок розташований у селі Андріївка, що у 5-кілометровій прикордонній зоні.

У повідомленні не уточнюється, якого віку були загиблі.

Очільник ОВА Володимир Артюх вкотре звернувся до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Він наголосив, що цей процес уже триває не перший місяць і допомогу надають на кожному етапі.

За даними обласної влади, уночі та зранку 27 січня росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська та Великописарівська громади.Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, у Чернігівській області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла цивільну автівку, загинув чоловік.