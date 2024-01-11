На Чернігівщині російська ДРГ розстріляла авто, загинув чоловік, фото з відкритих джерел

У середу, 10 січня, близько 5 ранку у Семенівській громаді російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла цивільну автівку, загинув чоловік.

Про це пише «Суспільне» із посиланням на начальника Новгород-Сіверської РВА Сергія Сергієнка.

Зазначається, що це сталося між селами Грем’ячка та Леонівка. Звідти до російського кордону пів кілометра.

«Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка», —каже очільник ОВА.

За словами Сергія Сергієнка, загиблий чоловік був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

Нагадаємо, що російського капітана Дмитра Дьоготя, який брав участь у захопленні Бучанського району на Київщині, заочно засудили до довічного ув'язнення. Слідчі встановили, що він розстріляв у спину беззбройного 70-річного жителя Київщини.