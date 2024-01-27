Суд присяжних у Нью-Йорку зобовʼязав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити $83 мільйона компенсації за позовом журналістки Елізабет Джин Керролл про наклеп. Він, принижуючи її, заперечував факт сексуального насильства над нею.

Про це повідомляє CNN.

Тепер Трамп повинен виплатити Керролл $18,3 мільйона: $11 мільйонів — на фінансування кампанії з відновлення репутації, та $7,3 мільйона моральної компенсації — за емоційну шкоду, заподіяну його публічними заявами у 2019 році. Крім того, експрезидент має сплатити $65 мільйонів штрафу за свої зловмисні дії проти Керролл. Загальна сума більш ніж у вісім разів перевищує ту, яку журналістка вимагала у своєму початковому позові.

У 2019 році Керролл опублікувала колонку, в якій розповіла про зустріч із Трампом в універмазі в 1996 році. За її словами, Трамп вибирав у магазині спідню білизну для іншої жінки і звернувся до Керролл по допомогу. Потім він жартома попросив жінку приміряти білизну, а отримавши відмову, нібито напав на неї в роздягальні, стягнув білизну і зґвалтував.

Жінка стверджувала, що їй врешті вдалося відбитися і втекти. Тоді вона не хотіла звертатися в поліцію, тому що «була шокована і не хотіла думати про себе як жертву зґвалтування». Дві подруги Керролл підтвердили, що жінка розповіла їм про цей інцидент протягом кількох днів після нього.

У відповідь Трамп заявив, що не знайомий з Керролл і вона «не на його смак». У травні 2023 року суд присяжних визнав його винним у сексуальному насильстві щодо Керролл і зобовʼязав виплатити штраф у $5 мільйонів.

Після вердикту Трамп публічно назвав Керролл психічно хворою, називав її свідчення брехнею, а саму справу — посміховиськом і політичним переслідуванням. Через це Керролл вирішила подати ще один позов — за наклеп. Присяжні визнали його заяви зловмисними, і тепер він має сплатити не лише компенсацію журналістці в понад $18 мільйонів, а й $65 мільйонів додаткового штрафу.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп під час мітингу зробив компліментарну заяву на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.