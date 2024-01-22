Колишній президент США Дональд Трамп під час мітингу зробив компліментарну заяву на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Слова Дональда Трампа на адресу Віктора Орбана пролунали під час мітингу в Манчестері, що в штаті Нью-Гемпшир, повідомляє «Європейська правда».
Ексглава Білого дому назвав угорського прем’єра «великою людиною» і «великим лідером в Європі».
— Деякі люди не люблять його, тому що він занадто сильний. Добре мати сильну людину на чолі країни, — сказав Дональд Трамп.
У жовтні Дональд Трамп назвав Віктора Орбана лідером Туреччини і додав, що той має «фронт» з Росією. Ні Туреччина, ні Угорщина не мають кордону з Росією.
Нагадаємо, Угорщина заблокувала пакет допомоги від Євросоюзу для України в розмірі 50 мільярдів євро. У січні Угорщина запропонувала зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 мільярдів за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Колишній президент США Дональд Трамп під час мітингу зробив компліментарну заяву на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Слова Дональда Трампа на адресу Віктора Орбана пролунали під час мітингу в Манчестері, що в штаті Нью-Гемпшир, повідомляє «Європейська правда».
Ексглава Білого дому назвав угорського прем’єра «великою людиною» і «великим лідером в Європі».
— Деякі люди не люблять його, тому що він занадто сильний. Добре мати сильну людину на чолі країни, — сказав Дональд Трамп.
У жовтні Дональд Трамп назвав Віктора Орбана лідером Туреччини і додав, що той має «фронт» з Росією. Ні Туреччина, ні Угорщина не мають кордону з Росією.
Нагадаємо, Угорщина заблокувала пакет допомоги від Євросоюзу для України в розмірі 50 мільярдів євро. У січні Угорщина запропонувала зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 мільярдів за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.