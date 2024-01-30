Китаянка заповіла $2,8 млн домашнім улюбленцям. Фото: Alexander Grey/pexels.com

Літня жителька Шанхая заповіла майже 2,8 мільйона доларів своїм котам і собакам, нічого не залишивши дорослим дітям, які ніколи не відвідували її.

Про це пише hromadske з посиланням на місцеві ЗМІ.

Жінка на прізвище Лю склала початковий заповіт іще кілька років тому. У першому варіанті заповіту вона залишила своїм трьом дітям гроші та майно. Однак вона передумала щодо спадщини, оскільки її нащадки не відвідували її та не піклувалися про неї, навіть коли вона хворіла. Крім того, вони рідко контактують із нею.

Жінка розповіла, що лише домашні коти та собаки стали для неї розрадою. Тож вона змінила свій заповіт і наполягла на тому, що всі її гроші повинні бути використані для догляду за її домашніми тваринами та будь-яким їхнім потомством після її смерті.

Розпорядником її спадщини призначили місцеву ветеринарну клініку. Лю хотіла залишити всі свої гроші безпосередньо своїм домашнім тваринам, але закон у Китаї це не дозволяє.

Юристи попередили Лю про ризики передання всіх її грошей у руки клініки. Утім, якщо її діти змінять своє ставлення до неї, вона завжди зможе знову змінити свій заповіт.

Минулого року суд у Шанхаї визнав чинним заповіт чоловіка, який залишив усі свої пожитки на суму 466 000 доларів «доброму власнику фруктового кіоску» замість своїх родичів. Родина чоловіка намагалася оскаржити його заповіт, але суд не став на їхній бік.

Нагадаємо, восени минулого року у китайській провінції Цзянсу правоохоронці перехопили вантажівку з близько тисячею кішок, яких везли на забій.