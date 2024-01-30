Російський літак СУ-34 на Луганщині. Фото: wikipedia

Вчора, 29 січня, Збройні сили України збили російський винищувач Су-34 в Луганській області.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону

За яких саме обставин збили літак, речник не розповів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 грудня українські воїни знищили на південному напрямку три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Раніше повідомлялося, що морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російську причіпну гармату.

До того ж, українські сили ППО збили російський літак Су-34 над окупованим Донбасом. Він упав неподалік міста Єнакієве.