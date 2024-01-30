Вчора, 29 січня, Збройні сили України збили російський винищувач Су-34 в Луганській області.
Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону
За яких саме обставин збили літак, речник не розповів.
Нагадаємо, у п'ятницю, 22 грудня українські воїни знищили на південному напрямку три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російську причіпну гармату.
До того ж, українські сили ППО збили російський літак Су-34 над окупованим Донбасом. Він упав неподалік міста Єнакієве.
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Вчора, 29 січня, Збройні сили України збили російський винищувач Су-34 в Луганській області.
Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону
За яких саме обставин збили літак, речник не розповів.
Нагадаємо, у п'ятницю, 22 грудня українські воїни знищили на південному напрямку три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російську причіпну гармату.
До того ж, українські сили ППО збили російський літак Су-34 над окупованим Донбасом. Він упав неподалік міста Єнакієве.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|