Граната К-51. Фото: Михаил Жирохов

Російські окупаційні війська на Таврійському напрямку пʼять разів застосували бойові гранати з хлорпікрином.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

— Ворог продовжує порушувати звичаї ведення війни та застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами. Вчора було зафіксовано пʼять таких скидів. Це, ймовірно, гранати К-51 з хлорпікрином. Але кожен такий випадок досліджується окремо, робляться відповідні аналізи, і потім це подається до міжнародних інституцій, — розповів він.

Олександр Штупун додав, що від хлорпікрину українські захисники рятуються протигазами.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни росіяни 626 разів застосували проти України боєприпаси, споряджені отруйними хімічними речовинами. Лише за січень цього року Сили оборони зафіксували 51 хімічну атаку з боку окупантів.