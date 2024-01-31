Болгарія офіційно розшукує шістьох громадян Росії, заочно підозрюваних у терористичній діяльності на території країни в період з 2011 по 2020 рік.
Про це повідомила «Свободна Европа» з посиланням на болгарську прокуратуру.
Шістьох людей, імена яких не називаються, підозрюють у причетності до вибуху на чотирьох заводах і складах зброї. Йдеться про вибух на базі компанії EMCO в Ловнідолі в 2011 році, про два поспіль вибухи на майданчику машинобудівного оборонного заводу в селі Іганово в 2015 році і про вибух на заводі «Арсенал» поблизу Мугліжа в 2020 році.
Ці чотири справи були об’єднані в загальне розслідування, про яке прокуратура оголосила в квітні 2021 року і відтоді не повідомляла подробиць про його розвиток. Наразі стало зрозуміло, що в січні болгарський суд видав європейський ордер на арешт (EAW) шістьох громадян Росії.
За інформацією журналістів, серед них троє росіян, заочно звинувачених в отруєнні «Новічком» власника збройової компанії EMCO Еміліана Гебрева в 2015 році, щодо яких ведеться окреме розслідування.
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Болгарія офіційно розшукує шістьох громадян Росії, заочно підозрюваних у терористичній діяльності на території країни в період з 2011 по 2020 рік.
Про це повідомила «Свободна Европа» з посиланням на болгарську прокуратуру.
Шістьох людей, імена яких не називаються, підозрюють у причетності до вибуху на чотирьох заводах і складах зброї. Йдеться про вибух на базі компанії EMCO в Ловнідолі в 2011 році, про два поспіль вибухи на майданчику машинобудівного оборонного заводу в селі Іганово в 2015 році і про вибух на заводі «Арсенал» поблизу Мугліжа в 2020 році.
Ці чотири справи були об’єднані в загальне розслідування, про яке прокуратура оголосила в квітні 2021 року і відтоді не повідомляла подробиць про його розвиток. Наразі стало зрозуміло, що в січні болгарський суд видав європейський ордер на арешт (EAW) шістьох громадян Росії.
За інформацією журналістів, серед них троє росіян, заочно звинувачених в отруєнні «Новічком» власника збройової компанії EMCO Еміліана Гебрева в 2015 році, щодо яких ведеться окреме розслідування.
Нагадаємо, наприкінці минулого року СБУ оголосила у розшук патріарха РПЦ Кирила.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|