База EMCO в Ловнідолі, де в 2011 році прогриміли вибухи. Фото: «Свободна Европа»

Болгарія офіційно розшукує шістьох громадян Росії, заочно підозрюваних у терористичній діяльності на території країни в період з 2011 по 2020 рік.

Про це повідомила «Свободна Европа» з посиланням на болгарську прокуратуру.

Шістьох людей, імена яких не називаються, підозрюють у причетності до вибуху на чотирьох заводах і складах зброї. Йдеться про вибух на базі компанії EMCO в Ловнідолі в 2011 році, про два поспіль вибухи на майданчику машинобудівного оборонного заводу в селі Іганово в 2015 році і про вибух на заводі «Арсенал» поблизу Мугліжа в 2020 році.

Ці чотири справи були об’єднані в загальне розслідування, про яке прокуратура оголосила в квітні 2021 року і відтоді не повідомляла подробиць про його розвиток. Наразі стало зрозуміло, що в січні болгарський суд видав європейський ордер на арешт (EAW) шістьох громадян Росії.

За інформацією журналістів, серед них троє росіян, заочно звинувачених в отруєнні «Новічком» власника збройової компанії EMCO Еміліана Гебрева в 2015 році, щодо яких ведеться окреме розслідування.

Нагадаємо, наприкінці минулого року СБУ оголосила у розшук патріарха РПЦ Кирила.