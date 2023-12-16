Оголошено в розшук настоятеля так званої Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила. Йому вже обрано запобіжний захід.

Про це йдеться у повідомленні бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Главу (РПЦ) Кирила, справжнє ім’я якого Володимир Гундяєв обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110, частина 3 Кримінального кодексу України) та веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій (стаття 437 частина 2 Кримінального кодексу України).

Для нього вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а датою зникнення глави РПЦ вказано 11 листопада 2023 року, місто Москва.

У листопаді цього року СБУ оголосила підозру главі Російської православної церкви Володимиру Гундяєву, відомому як патріарх Кирил, за «благословення» вбивати українців.

Нагадаємо, що патріарх Кирило 5 січня опублікував звернення із закликом припинити вогонь з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня, щоб «православні люди могли відвідати богослужіння на Святвечір і в день Різдва Христового». Вторгнення Росії до України він назвав «міжусобним конфліктом».

Також нагадаємо, що у четвер, 19 жовтня, Верховна Рада проголосувала за заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні. Зокрема, це стосується так званої Української православної церкви Московського патріархату.

З початку 2023 року до квітня 2023 року 63 українські релігійні організації перейшли до Православної церкви України від Української православної церкви, канонічно пов’язаної з Росією, а загалом від початку повномасштабної війни до ПЦУ долучилися 277 релігійних громад.

На Миколаївщині у квітні 2023 року одна з церков офіційно перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині повідомили підозру одному зі священників московського патріархату, який поширював матеріали в підтримку армії РФ.

Також раніше на Миколаївщині поліція викрила жительку Куцурубської громади, дружину настоятеля храму УПЦ (МП), яка поширювала в мережі пропагандистські матеріали, що виправдовують воєнні дії Росії в Україні.

В той же час 54% українців вважають, що Українську православну церкву московського патріархату необхідно заборонити.