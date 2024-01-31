У вівторок, 30 січня, троє російських військових підірвалися на власній міні у Бєлгородській області РФ.
Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.
Зазначається, що інцидент стався в районі села Новстроївка-Друга у Бєлгородській області. Цей населений пункт розташований біля кордону з Харківською областю.
За даними росЗМІ, міна вибухнула під час встановлення. Її встановлювали прикордонник та російські солдати з військової частини 53359.
Внаслідок вибуху у російського прикордонника рани, мінно-вибухова травма та ампутація пальців стопи. Ще один солдат отримав осколкові поранення, а його «колега» — ампутацію пальців стопи та осколкові поранення.
Усіх госпіталізували до лікарні у Білгороді. Видання зазначає, що цивільні не постраждали.
Раніше в Центрі повідомили, що у тимчасово окупованому Луганську загарбники створили «центр військово-спортивної підготовки» для підлітків, щоб готувати їх до служби в армії РФ.
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У вівторок, 30 січня, троє російських військових підірвалися на власній міні у Бєлгородській області РФ.
Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.
Зазначається, що інцидент стався в районі села Новстроївка-Друга у Бєлгородській області. Цей населений пункт розташований біля кордону з Харківською областю.
За даними росЗМІ, міна вибухнула під час встановлення. Її встановлювали прикордонник та російські солдати з військової частини 53359.
Внаслідок вибуху у російського прикордонника рани, мінно-вибухова травма та ампутація пальців стопи. Ще один солдат отримав осколкові поранення, а його «колега» — ампутацію пальців стопи та осколкові поранення.
Усіх госпіталізували до лікарні у Білгороді. Видання зазначає, що цивільні не постраждали.
Раніше в Центрі повідомили, що у тимчасово окупованому Луганську загарбники створили «центр військово-спортивної підготовки» для підлітків, щоб готувати їх до служби в армії РФ.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|