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У вівторок, 30 січня, троє російських військових підірвалися на власній міні у Бєлгородській області РФ.

Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що інцидент стався в районі села Новстроївка-Друга у Бєлгородській області. Цей населений пункт розташований біля кордону з Харківською областю.

За даними росЗМІ, міна вибухнула під час встановлення. Її встановлювали прикордонник та російські солдати з військової частини 53359.

Внаслідок вибуху у російського прикордонника рани, мінно-вибухова травма та ампутація пальців стопи. Ще один солдат отримав осколкові поранення, а його «колега» — ампутацію пальців стопи та осколкові поранення.

Усіх госпіталізували до лікарні у Білгороді. Видання зазначає, що цивільні не постраждали.

Раніше в Центрі повідомили, що у тимчасово окупованому Луганську загарбники створили «центр військово-спортивної підготовки» для підлітків, щоб готувати їх до служби в армії РФ.