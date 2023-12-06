У тимчасово окупованому Луганську загарбники створили «центру військово-спортивної підготовки для підлітків, щоб готувати їх до служби в армії РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву
Відомо, що росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях.
Так, ворог відкрив «центру військово-спортивної підготовки" на базі псевдоколеджу у Луганську. Фінансування відкриття центру відбулось з федерального бюджету, що вказує на цілеспрямовану програму з ініціативи Кремля.
Як зазначають у відомстві, у такий спосіб підлітків з 14 років будуть готувати до військової служби в армії РФ.
«Це є черговим актом порушення міжнародного права окупантами, які вербують підлітків на війну проти їх історичної Батьківщини», — додають у ЦНС.
Нагадаємо, що росіяни на окупованих територіях готують нові групи українських дітей для вивезення за територію України.
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У тимчасово окупованому Луганську загарбники створили «центру військово-спортивної підготовки для підлітків, щоб готувати їх до служби в армії РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву
Відомо, що росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях.
Так, ворог відкрив «центру військово-спортивної підготовки" на базі псевдоколеджу у Луганську. Фінансування відкриття центру відбулось з федерального бюджету, що вказує на цілеспрямовану програму з ініціативи Кремля.
Як зазначають у відомстві, у такий спосіб підлітків з 14 років будуть готувати до військової служби в армії РФ.
«Це є черговим актом порушення міжнародного права окупантами, які вербують підлітків на війну проти їх історичної Батьківщини», — додають у ЦНС.
Нагадаємо, що росіяни на окупованих територіях готують нові групи українських дітей для вивезення за територію України.