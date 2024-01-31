На Миколаївщині зловили двох «чорних лісорубів», які вирубували дерева у лісосмугах.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Як зазначають екоінспектори, що у першому випадку дерева вирубувалися біля села Стара Богданівка.
«Особу порушника встановлено, складено протокол про адміністративне правопорушення. Також розраховані збитки, завдані державі, – понад 17 тисяч гривень», — проінформували в інспекції.
У другому випадку порушник спиляв 5 акацій у захисному насадженні біля села Підлісне Миколаївського району. Збитки становлять понад 33 тисячі гривень.
За даними інспекції, за останні роки знищення лісосмуг набуло непомірних масштабів.
« Так звані «чорні лісоруби» знищують тисячі гектарів насаджень», — додають екологи.
Нагадаємо, що на Миколаївщині злочинна група «чорних лісорубів» завдала шкоди державі майже на 2 мільйони гривень. Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.
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На Миколаївщині зловили двох «чорних лісорубів», які вирубували дерева у лісосмугах.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Як зазначають екоінспектори, що у першому випадку дерева вирубувалися біля села Стара Богданівка.
«Особу порушника встановлено, складено протокол про адміністративне правопорушення. Також розраховані збитки, завдані державі, – понад 17 тисяч гривень», — проінформували в інспекції.
У другому випадку порушник спиляв 5 акацій у захисному насадженні біля села Підлісне Миколаївського району. Збитки становлять понад 33 тисячі гривень.
За даними інспекції, за останні роки знищення лісосмуг набуло непомірних масштабів.
« Так звані «чорні лісоруби» знищують тисячі гектарів насаджень», — додають екологи.
Нагадаємо, що на Миколаївщині злочинна група «чорних лісорубів» завдала шкоди державі майже на 2 мільйони гривень. Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
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|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|