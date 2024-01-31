На Миколаївщині зловили «чорних лісорубів». Фото: Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу

На Миколаївщині зловили двох «чорних лісорубів», які вирубували дерева у лісосмугах.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Як зазначають екоінспектори, що у першому випадку дерева вирубувалися біля села Стара Богданівка.

«Особу порушника встановлено, складено протокол про адміністративне правопорушення. Також розраховані збитки, завдані державі, – понад 17 тисяч гривень», — проінформували в інспекції.

У другому випадку порушник спиляв 5 акацій у захисному насадженні біля села Підлісне Миколаївського району. Збитки становлять понад 33 тисячі гривень.

За даними інспекції, за останні роки знищення лісосмуг набуло непомірних масштабів.

« Так звані «чорні лісоруби» знищують тисячі гектарів насаджень», — додають екологи.

Нагадаємо, що на Миколаївщині злочинна група «чорних лісорубів» завдала шкоди державі майже на 2 мільйони гривень. Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.