Керівник Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе. Фото з відкритих джерел

Поліція задокументувала майже 10 тисяч смертей цивільних, які спричинені російською війною.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції України — керівник Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

Від 24 лютого 2022 року Нацполіція задокументувала загибель 9 тисяч 700 цивільних українців, ще 11 тисяч отримали поранення, майже 7 тисяч зникли безвісті.

Максим Цуцкірідзе зазначив, що серед постраждалих — 18 тисяч дітей, з них 522 загиблих. Крім того 14 тисяч неповнолітніх депортовані до РФ та Білорусі.

«Коли ми говоримо про потерпілих, то маємо на увазі територію, яка не окупована ворогом. Мені навіть страшно уявити, що коїться в окупації. Не знаємо всю правду, потрібно буде в майбутньому по крихтах збирати свідчення і докази. Будинки в Маріуполі ворог просто зрівнював з землею, і невідомо, чи залишалися там люди. Українці гинули не тільки від снарядів, а й від кіптяви, задухи», — додав він.

Нагадаємо, на засіданні Ради безпеки ООН 10 січня заступниця генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Розмарі Ді Карло заявила, що від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 10 233 цивільних, ще 19 289 отримали поранення. У російському полоні загинули понад 100 цивільних українців, з них одна дитина.