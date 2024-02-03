Доктор Б. Б. Кулкарні відпустив затриманого голуба після отримання дозволу від відділу поліції в Мумбаї, Індія. Фото: Аншуман Пойрекар/ Hindustan Times

Індійська поліція звільнила голуба, підозрюваного у шпигунстві на Китай, після восьми місяців ув’язнення.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Голуба спіймали на пристані 17 травня 2023 року. Підозри поліції викликали прив’язані до птаха кільця та написи китайською мовою на внутрішній частині крил.

Вісім місяців, поки йшло розслідування, голуб утримувався під вартою у лікарні для тварин у Мумбаї. Hindu Times зазначає, що голуб жив в одній із восьми кліток, призначених для заразних та поранених птахів. Звільнення голуба, за словами співробітника клініки, стало «величезним полегшенням», оскільки в установі мало місця.

Внаслідок розслідування слідство зробило висновок, що голуб прилетів до Індії з Тайваню, де він брав участь у перегонах. Голуба випустили 30 січня.

Нагадаємо, американська розвідка вважає, що Китай використовував повітряну кулю-шпигуна у рамках великої програми спостереження. Пекін міг збирати дані в країнах, які становлять для нього стратегічний інтерес.