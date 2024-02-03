У п’ятницю, 2 лютого, у Рівненській області в аварії загинули батьки двох багатодітних родин, 13 дітей залишилися сиротами.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Трагічна ДТП сталася учора на території Березнівської громади. У результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинуло чотири людини», — заявив голова ОВА.

Без батьків та матерів залишилися діти з двох родин. В одній з сімей батьків втратило вісім неповнолітніх дітей, в іншій — п’ятеро.

«Нині усі неповнолітні перебувають з родичами. Служба у справах дітей слідкує за ситуацією. Я ж, як голова ОДА, беру її під особистий контроль», — заявив Олександр Коваль.

ДТП на Рівненщині, фото ДСНС

Як повідомляли раніше правоохоронці, аварія трапилася напередодні, 2 лютого, близько 10:00 за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito та вантажівки DAF у селі Михалин Рівненського району.

Нещодавно, 16 січня, на трасі Р-16 «Ульянівка — Миколаїв» сталася аварія за участю вантажного контейнеровоза MAN у з’єднанні зі спеціалізованим причепом та фургона Renault Master. Внаслідок ДТП загинув 42-річний водій фургона, його 12-річний пасажир з тілесними ушкодженнями був доставлений до медичного закладу.