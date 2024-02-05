Служба безпеки України заявила, що зібрала викрила очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України, який виправдовував збройну агресію РФ, чекав новий наступ росіян і сподівався на швидку окупацію.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
СБУ повідомила, що у її розпорядженні є записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.
Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави, зазанчають в СБУ.
«Крім того посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів. Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму», — йдеться у повідомленні.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть жителя Снігурівки, який допомагав окупантам продавати крадені у місцевих автозапчастини.
Також повідомлялося, що 44-річному мешканцю міста Снігурівка Баштанського району заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 КК України).
Ще один житель Снігурівки, який за час окупації співпрацював з окупантами, намагався дати правоохоронцям хабар в розмірі тисячі доларів, аби «налагодити з ними контакт» та пом’якшити хід слідчих дій.
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Служба безпеки України заявила, що зібрала викрила очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України, який виправдовував збройну агресію РФ, чекав новий наступ росіян і сподівався на швидку окупацію.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
СБУ повідомила, що у її розпорядженні є записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.
Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави, зазанчають в СБУ.
«Крім того посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів. Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму», — йдеться у повідомленні.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть жителя Снігурівки, який допомагав окупантам продавати крадені у місцевих автозапчастини.
Також повідомлялося, що 44-річному мешканцю міста Снігурівка Баштанського району заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 КК України).
Ще один житель Снігурівки, який за час окупації співпрацював з окупантами, намагався дати правоохоронцям хабар в розмірі тисячі доларів, аби «налагодити з ними контакт» та пом’якшити хід слідчих дій.