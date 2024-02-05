Затримання посадовця Верховного суду. Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила, що зібрала викрила очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України, який виправдовував збройну агресію РФ, чекав новий наступ росіян і сподівався на швидку окупацію.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ повідомила, що у її розпорядженні є записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави, зазанчають в СБУ.

«Крім того посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів. Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму», — йдеться у повідомленні.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;

майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;

спеціальний технічний засіб незаконного стеження;

прокремлівську літературу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Затримання посадовця Верховного суду. Фото: СБУ Затримання посадовця Верховного суду. Фото: СБУ

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть жителя Снігурівки, який допомагав окупантам продавати крадені у місцевих автозапчастини.

Також повідомлялося, що 44-річному мешканцю міста Снігурівка Баштанського району заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 КК України).

Ще один житель Снігурівки, який за час окупації співпрацював з окупантами, намагався дати правоохоронцям хабар в розмірі тисячі доларів, аби «налагодити з ними контакт» та пом’якшити хід слідчих дій.