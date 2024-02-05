Житель Первомайська, який підтримував РФ. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

На Миколаївщині засудили 53-річного жителя Первомайська, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини російських військових проти українців.

Про це повідомили в управлінні Служби безпеки України в Миколаївській області.

За даними слідства, засудженим є 53-річний житель Первомайська — працівник транспортно-логістичної компанії.

«Після початку повномасштабного вторгнення, чоловік почав поширювати серед співробітників підприємства прокремлівські наративи. Він агітував їх до співпраці з РФ у разі захоплення Миколаївської області», — йдеться в повідомлені.

Окрім того, засуджений називав «постановкою» вбивства й катування людей російськими військовими в Бучі та тимчасово окупованому Маріуполі.

Також він закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та медіа про вчинені армією РФ воєнні злочини.

Під час досудового розгляду обвинувачений свою не визнав.

Суд визнав чоловіка винним в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у виді позбавлення волі строком 2 роки.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть жителя Снігурівки, який допомагав окупантам продавати крадені у місцевих автозапчастини.

Також повідомлялося, що 44-річному мешканцю міста Снігурівка Баштанського району заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 КК України).

Ще один житель Снігурівки, який за час окупації співпрацював з окупантами, намагався дати правоохоронцям хабар в розмірі тисячі доларів, аби «налагодити з ними контакт» та пом’якшити хід слідчих дій.