Британський король Чарльза III. Фото Букінгемського палацу.

Букінгемський палац повідомив про хворобу короля Великої Британії Чарльза ІІІ. У нього діагностували рак.

Про це йдеться у заяві Букінгемського палацу.

Зазначається, що через доброякісне збільшення передміхурової залози королю зробили операцію. Однак лікарі виявили проблему, яка викликала у них занепокоєння. Подальші діагностичні тести вказали, що це форма раку. Чарльза ІІІ вже почав «регулярне лікування».

«Його Величність Чарльз III сьогодні розпочав регулярне лікування, протягом якого лікарі порадили йому відкласти публічні обов’язки. Протягом цього періоду Його Величність продовжуватиме займатися державними справами та офіційними документами, як зазвичай», — йдеться у заяві.

Також зазначається, що монарх позитивно ставиться до свого лікування і сподівається якомога швидше повернутися до повноцінної громадської роботи.

«Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це може сприяти громадському розумінню для всіх тих, хто в усьому світі вражений раком», — зазначається у заяві.

Нагадаємо, що у травні 2023 року в Лондоні у Вестмінстерському абатстві відбулася урочиста подія, а саме коронація Чарльза III. Він успадкував престол від королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня 2022 року.