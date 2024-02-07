Суд обрав міру покарання, фото з відкритих джерел

Столичний суд присудив довічне позбавлення волі 55-річному жителю Миколаєва за подвійне вбивство.

Про це повідомили Київська міська прокуратура.

За даними слідчих, обвинувачений вирішив позбавити життя знайому та її доньку з метою заволодіння їхнім майном.

Завчасно розробивши план вбивства, чоловік дочекався поки жінки лягли спати. Спочатку зловмисник наблизився до 52-річної жінки, зв’язав їй руки та вразив електричним струмом, під'єднавши дріт до розетки. Ураження струмом і стало причиною смерті жінки.

Згодом після цього обвинувачений зайшов до кімнати, де спала 30-річна дочка його знайомої та задушив її дротом.

Надалі, чоловік викрав з квартири мобільні телефони, ноутбуки, гроші та документи вбитих.

Під час судового розгляду обвинувачений свою провину не визнав, у вчиненому не розкаявся.

Крім того, обвинувачений намагався покинути територію України одразу після вчинення злочинів.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік вбив свою колишню та її родину через ревнощі, а потім застрелився сам. Між чоловіком та його колишньою через ревнощі виникла сварка, в ході якої він застрелив жінку, її матір та її нового чоловіка.

Раніше повідомлялося, що 66-річний мешканець Снігурівки, що на Миколаївщині, зарубав свого 43-річного сина сокирою.