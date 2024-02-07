Обстріли Києва. Архівне фото Укрінформу

Зранку 7 лютого російські війська обстріляли Київ, постраждалих продовжують доставляти до лікарень. Також пошкоджені дві високовольтних лінії.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Станом на 8:45 відомо про п'ятьох поранених — двох у Дніпровському районі та трьох в Голосіївському. Є пошкодження електромережі в обох цих районах.У Голосіївському районі, за попередніми даними, загорілася будівля.

У Голосіївському районі пошкоджено багатоповерхівку, там почалося загоряння. Також у Дніпровський район — одному пораненому надали допомогу на місці. У КМВА уточнили, що в Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків ракет.

«Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії», — йдеться у повідомленні мера міста.

У Голосіївському районі столиці, за інформацією Віталія Кличка, палають автівки та приміщення СТО. Всі служби на місці

Також внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.

Нагадаємо, що також вранці 7 лютого російські війська атакували Миколаїв «Шахедами» та ракетами. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.