Ворожа атака на Херсонщині. Фото: Сили оборони півдня України

На Херсонщині людина загинула внаслідок російської агресії, ще троє отримали поранення. Через атаку постраждали підприємтсва і фабрика, гаражний кооператив і житлові квартали.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що за минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 150 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА та авіації.

По самому Херсону ворог спрямував 32 снаряди. Через російську агресію одна людина загинула, ще три — дістали поранення.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, підприємство та гаражний кооператив у Херсоні, птахофабрику і магазин у Херсонському районі, агропідприємство у Бериславському районі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 7 лютого російські війська атакували Миколаїв «Шахедами» та ракетами. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.