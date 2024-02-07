Наслідки удару по житловому будинку Києва. Фото: ДСНС

Під час обстрілу Києва військові збили близько 20 російських ракет. Серед них були крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Про це повідомив начальник Київської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків,

«Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет», — зазначив Сергій Попко.

Зазначимо, що станом на 9:00 відомо вже про дев'ятьох поранених.

«Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже 6 осіб. Серед них — вагітна жінка. Екстрені служби працюють на місці. Ще двох постраждалих госпіталізували в Дніпровському районі. А одному медики надали допомогу на місці», — сказав мер міста Віталій Кличко.

Нагадаємо, що зранку 7 лютого російські війська обстріляли Київ, постраждалих продовжують доставляти до лікарень. Також пошкоджені дві високовольтних лінії.