Система для розмінування DOK-ING MV-10. Фото: twitter Жозеп Боррель

Державна спеціальна служба транспорту України отримала від Європейського Союзу систему розмінування DOK-ING MV-10.

Про це повідомляє пресслужба ЄС.

Система для розмінування MV-10. Фото: twitter Жозеп Боррель

Зазначається, що систему для розмінування Україна отримала у межах візиту представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля. За його словами, Україна не лише веде боротьбу з агресором, а й відновлюється.

«Українські оператори з розмінування беруть на себе надзвичайно небезпечне, але вкрай важливе завдання - очищати звільнену землю від смертоносних мін, які залишив російський агресор. Для нас велика честь зробити роботу українських саперів безпечнішою та ефективнішою за допомогою цього європейського обладнання. Разом ми можемо допомогти врятувати життя і сприяти кращому майбутньому України», — наголосив Жозеп Боррель.

Система розмінування MV-10 може знешкоджувати протипіхотні, протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули. Вона також підходить для очищення великих територій і є безпечною в експлуатації, оскільки керується дистанційно. Система може розміновувати до 4000 квадратних метрів на годину, в тому числі на крутих схилах. Окрім того, ЄС навчатиме українських операторів, які працюватимуть з системою MV-10.

«Це останнє постачання в рамках пакета підтримки Європейського Союзу на суму 25 мільйонів євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на Саміті Україна-ЄС у лютому 2023 року. Пакет призначений для задоволення нагальних потреб українських державних операторів протимінної діяльності — від базового обладнання для команд розмінування до піротехнічних машин та роботизованих систем розмінування», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз оголосив пакет гуманітарної допомоги на 500 млн євро для підтримки людей, які постраждали внаслідок бойових дій у Нагірному Карабаху.