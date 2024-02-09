Граната К-51. Фото: Михаил Жирохов

В Україні від початку великої війни зафіксували 815 фактів застосування РФ боєприпасів, забезпечених отруйними хімічними речовинами.

Про це повідомила Служба зв’язків з громадськістю Командування Сил підтримки Збройних Сил України

Зазначається, що тільки за січень поточного року таких атак було 229.

Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, РГ-Во, що містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.

Підрозділи військ радіологічної, хімічної та біологічної розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів.

«У рамках відкритого кримінального провадження задокументовано випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці січня російські окупаційні війська на Таврійському напрямку пʼять разів застосували бойові гранати з хлорпікрином.