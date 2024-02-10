Давид Арахамія, фото: НикВести

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що без західної допомоги Україні вистачить ресурсів ще на два місяці війни.

Про це він заявив в інтерв'ю Report.

Як відомо, США можуть погодити фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у найближчі два місяці.

«У нас вистачить ресурсів на два місяці, тому ми почуваємось у безпеці», – сказав Давид Арахамія, додавши, що за найближчі два місяці США узгодять допомогу.

На думку нардепа, нова хвиля мобілізації не відбудеться без демобілізації, оскільки на оснащення та навчання людей потрібні додаткові витрати.

«Під час підготовки до контрнаступу ми мали понад 200 тисяч навчених солдатів. Деякі з них пройшли навчання у Румунії, Франції, Італії, Іспанії та інших країнах. За наявними домовленостями, навчання проводилися за рахунок цих країн», – наголосив він.

Арахамія додав, що Україна шукатиме можливості фінансування мобілізації за рахунок внутрішніх джерел, оскільки ситуація із зовнішнім фінансуванням складна.

«Нещодавно Євросоюз прийняв програму в 50 мільярдів євро терміном на 4 роки. Тобто ми маємо певні фінансові кошти на майбутні 4 роки. Минулого тижня я був у США і став свідком підтримки України. Однак усередині ще залишаються невирішеними питання, пов'язані з кордоном», – заявив Давид Арахамія.

Нагадаємо, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.

Як відомо, лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.