Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Фото: tvs-24

Литва передала українським військовим зимовий одяг та обладнання.

Про це повідомляє Міноборони Литви.

Зазначається, що цього разу литовська армія доставила та передала українській армії необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

«Ми забезпечуємо десятки тисяч українських воїнів спорядженням та одягом, які вкрай необхідні для проживання на природі в холодну пору року. Кожен наш пакет підтримки — це додатковий крок до перемоги», — повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Нагадаємо, «Українська бронетехніка» передала Збройним Силам України для випробування на передовій роботизовану платформу AGEMA.

Зазначимо, компанія Rheinmetall передала причіпний мобільний польовий госпіталь для Збройних Сил України.