Російський «Газпрому». Фото: alamy.com

Австрія прагне розірвати довгостроковий контракт енергетичної компанії OMV на купівлю газу в «Газпрому» на фоні високих цін на імпорт.

Про це заявила міністерка енергетики Австрії Леонора Гевесслер, повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, Австрія прагне покінчити із залежністю від доступного російського газу, намагаючись знайти альтернативних постачальників після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Леонора Гевесслер додала, що Росія не є надійним партнером.

Так, частково державна нафтова компанія OMV збиралась виконувати газовий контракт із Газпромом, і до 2040 купувати у нього газ.

Міністерка заявила, що у грудні імпорт російського газу до Австрії зріс, і становив 98%.

«Ринок і енергетичні компанії, які входять до ринку, не виконують своїх зобов’язань щодо зменшення залежності від російського газу в достатній мірі», — сказала міністерка і додала, що диверсифікація імпорту газу просувається надто повільно.

Леонора Гевесслер повідомила, що її міністерство доручає провести до літа дослідження про економічні наслідки припинення контракту та небезпеки збереження залежності від російського газу.

«Ми повинні підготуватися до виходу з довгострокових контрактів OMV», — сказала вона.

Нагадаємо, Євросоюз збільшив імпорт російського ядерного палива у 2023 році.