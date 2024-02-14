У Польщі 2023 за 2023 рік з'явилися на світ 12,8 тисячі українських дітей.
Про це повідомляє Ukrayina.pl.
Згідно з даними Центрального статистичного офісу Польщі, торік у Польщі народилися 272 тисячі дітей. Із них 257,3 тисяч немовлят є громадянами Польщі, а 15,4 тисяч новонароджених мають батьків-іноземців.
Найбільше серед немовлят з іншим громадянством — українців. У 2022 році в Польщі українки народили 13,7 тисячі дітей.
Також у Польщі народилися маленькі громадяни:
Видання зазначає, що дитина, народжена в Польщі, може отримати польське громадянство лише у випадку, якщо один із батьків є громадянином Польщі.
Нагадаємо, нещодавно Польща видворила низку українців, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи.
Раніше Польща закрила свій найбільший центр прийому українських біженців, розташований у Надаржині приблизно за 30 кілометрів від Варшави.
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
У Польщі 2023 за 2023 рік з'явилися на світ 12,8 тисячі українських дітей.
Про це повідомляє Ukrayina.pl.
Згідно з даними Центрального статистичного офісу Польщі, торік у Польщі народилися 272 тисячі дітей. Із них 257,3 тисяч немовлят є громадянами Польщі, а 15,4 тисяч новонароджених мають батьків-іноземців.
Найбільше серед немовлят з іншим громадянством — українців. У 2022 році в Польщі українки народили 13,7 тисячі дітей.
Також у Польщі народилися маленькі громадяни:
Видання зазначає, що дитина, народжена в Польщі, може отримати польське громадянство лише у випадку, якщо один із батьків є громадянином Польщі.
Нагадаємо, нещодавно Польща видворила низку українців, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи.
Раніше Польща закрила свій найбільший центр прийому українських біженців, розташований у Надаржині приблизно за 30 кілометрів від Варшави.