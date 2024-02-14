Стало відомо, скільки українських дітей народилося у Польщі. Фото: Pexels

У Польщі 2023 за 2023 рік з'явилися на світ 12,8 тисячі українських дітей.

Про це повідомляє Ukrayina.pl.

Згідно з даними Центрального статистичного офісу Польщі, торік у Польщі народилися 272 тисячі дітей. Із них 257,3 тисяч немовлят є громадянами Польщі, а 15,4 тисяч новонароджених мають батьків-іноземців.

Найбільше серед немовлят з іншим громадянством — українців. У 2022 році в Польщі українки народили 13,7 тисячі дітей.

Також у Польщі народилися маленькі громадяни:

Білорусі — 775;

В’єтнаму — 188;

Грузії — 161;

Індії — 160;

Росії — 141;

Молдови — 111.

Видання зазначає, що дитина, народжена в Польщі, може отримати польське громадянство лише у випадку, якщо один із батьків є громадянином Польщі.

Нагадаємо, нещодавно Польща видворила низку українців, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи.

Раніше Польща закрила свій найбільший центр прийому українських біженців, розташований у Надаржині приблизно за 30 кілометрів від Варшави.