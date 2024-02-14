У Чехії фермери наступного тижня приєднаються до протестів проти сільськогосподарської політики ЄС, яка дозволяє імпортувати дешеву продукцію з України.
Про це повідомило чеське видання iRozhas.
Зазначається, що чеські фермери планують 19 лютого перекрити шосе в Празі, щоб привернути увагу до власних вимог.
Окрім того, демонстранти також надішлють листа міністру сільського господарства Мареку Виборному з вимогою вийти з країни з Європейської зеленої угоди.
Також протестувальники планують вирушити до прикордонних переходів 22 лютого, щоб зустріти фермерів інших країн з подібними вимогами.
Нагадаємо, міністр навколишнього середовища Чехії Анна Губачкова заявила, що Чехія може допомогти Україні скласти карту та ліквідувати екологічні збитки після війни.
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У Чехії фермери наступного тижня приєднаються до протестів проти сільськогосподарської політики ЄС, яка дозволяє імпортувати дешеву продукцію з України.
Про це повідомило чеське видання iRozhas.
Зазначається, що чеські фермери планують 19 лютого перекрити шосе в Празі, щоб привернути увагу до власних вимог.
Окрім того, демонстранти також надішлють листа міністру сільського господарства Мареку Виборному з вимогою вийти з країни з Європейської зеленої угоди.
Також протестувальники планують вирушити до прикордонних переходів 22 лютого, щоб зустріти фермерів інших країн з подібними вимогами.
Нагадаємо, міністр навколишнього середовища Чехії Анна Губачкова заявила, що Чехія може допомогти Україні скласти карту та ліквідувати екологічні збитки після війни.