В Одеській області затримали правоохоронця, якого підозрюють у корупції. Патрульний вимагав «винагороду» за безперешкодне транспортування аграрної продукції вантажівками.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

На Одещині затримали патрульного. Фото: Одеська обласна прокуратура На Одещині затримали патрульного. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зазначається, що поліціянт в Ізмаїлі вимагав хабаря від підприємців за неперешкоджання законній діяльності з перевезення сільгосппродукції. Його тариф становив 400 доларів з фури. Однак, у разі відмови на транспорт буде складено адміністративні протоколи.

Правопорушника затримали під час отримання чергової «винагороду» та повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 КК України.

Йому загрожує до трьох років увʼязнення з конфіскацією майна.

Наразі слідство триває.

Нагадаємо, що у Миколаєві судитимуть поліцейського, який за хабар обіцяв помʼякшити покарання викритого на крадіжці чоловіка.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві повідомили про підозру у вимаганні хабаря двом працівникам міграційної поліції ГУНП.