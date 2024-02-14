В Одеській області затримали правоохоронця, якого підозрюють у корупції. Патрульний вимагав «винагороду» за безперешкодне транспортування аграрної продукції вантажівками.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Зазначається, що поліціянт в Ізмаїлі вимагав хабаря від підприємців за неперешкоджання законній діяльності з перевезення сільгосппродукції. Його тариф становив 400 доларів з фури. Однак, у разі відмови на транспорт буде складено адміністративні протоколи.
Правопорушника затримали під час отримання чергової «винагороду» та повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 КК України.
Йому загрожує до трьох років увʼязнення з конфіскацією майна.
Наразі слідство триває.
Нагадаємо, що у Миколаєві судитимуть поліцейського, який за хабар обіцяв помʼякшити покарання викритого на крадіжці чоловіка.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві повідомили про підозру у вимаганні хабаря двом працівникам міграційної поліції ГУНП.
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В Одеській області затримали правоохоронця, якого підозрюють у корупції. Патрульний вимагав «винагороду» за безперешкодне транспортування аграрної продукції вантажівками.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Зазначається, що поліціянт в Ізмаїлі вимагав хабаря від підприємців за неперешкоджання законній діяльності з перевезення сільгосппродукції. Його тариф становив 400 доларів з фури. Однак, у разі відмови на транспорт буде складено адміністративні протоколи.
Правопорушника затримали під час отримання чергової «винагороду» та повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 КК України.
Йому загрожує до трьох років увʼязнення з конфіскацією майна.
Наразі слідство триває.
Нагадаємо, що у Миколаєві судитимуть поліцейського, який за хабар обіцяв помʼякшити покарання викритого на крадіжці чоловіка.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві повідомили про підозру у вимаганні хабаря двом працівникам міграційної поліції ГУНП.