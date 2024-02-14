На автодорозі «Благовіщенське-Миколаїв» у селі Дорошівка Вознесенської громади Миколаївщини водій Toyota RAV4 наїхав на пішохода, який йшов по проїжджій частині дороги.

За даними поліції Миколаївської області, це сталося 13 лютого близько 21:10.

Внаслідок ДТП 43-річний пішохід був госпіталізований з різними ступенями тяжкості.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження попередньо за частиною 2 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Пішохід потрапив під авто на Миколаївщині. Фото: Поліція Миколаївської області Пішохід потрапив під авто на Миколаївщині. Фото: Поліція Миколаївської області

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі слідчі встановлюють обставини та причини автопригоди.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією чи стали свідками ДТП повідомити за адресою: Вознесенськ, вулиця Київська, 24, або за телефонами: 066-912-50-27, 102.

Нагадаємо, у Вознесенську водій легковика збив пішохода та намагався втекти. Його затримали правоохоронці.