Минулої доби російські військові вчергове обстріляли територію Миколаївської області.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Учора, 14 лютого, о 10:07 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.
Також увечері, 14 лютого, о 20:53 ворожі обстріли фіксувалися вздовж берегової смуги Очакова Очаківської громади. Постраждалих немає.
Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.
Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.
Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.
В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.
Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.
Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.
Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'ять житлових будинків опинилися без опалення.
У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.
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Минулої доби російські військові вчергове обстріляли територію Миколаївської області.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Учора, 14 лютого, о 10:07 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.
Також увечері, 14 лютого, о 20:53 ворожі обстріли фіксувалися вздовж берегової смуги Очакова Очаківської громади. Постраждалих немає.
Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.
Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.
Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.
В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.
Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.
Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.
Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'ять житлових будинків опинилися без опалення.
У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.