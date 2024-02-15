Росія 14 лютого обстріляла Харківську область. Фото Харківська ОВА

Росіяни минулої доби обстріляли понад 16 населених пунктів Харківської області, зокрема: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі російські загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву, загинула 67-річна жінка. У місті повністю зруйнований житловий будинок та частково зруйновані три поряд розташовані приватні будинки. У сімох будинках пошкоджені скління вікон та дахи.

Зазначається, що ввечері 14 лютого, росіяни ракетами С-300 обстріляли село Великий Бурлук, влучили у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Двоє чоловіків загинули, пʼять цивільних травмовані. Зранку рятувальники деблокували з-під завалів тіло 74-річної жінки.

«Кількість загиблих збільшилась до трьох. Ще пʼять людей поранені, вони перебувають у медичних закладах області», ` зазначив Олег Синєгубов.

Він додав, що під завалами перебувають дві жінки 55 та 27 років. Розбір завалів триває. Також ворог завдав ударів по селу Гнилиця Купʼянського району. Влучання в спортмайданчик біля школи. Постраждалих немає.

Росія 14 лютого обстріляла Харківську область. Фото Харківська ОВА Росія 14 лютого обстріляла Харківську область. Фото Харківська ОВА

Нагадаємо, в ніч на 9 лютого російські війська атакували безпілотниками Харківську область. Горів готель, літній майданчик ресторану.

Вночі 6 лютого росіяни завдали ударів по Золочеву Богодухівського району Харківської області, влучивши в готель. Загинуло немовля.