Наслідки російського удару по Золочеву, 6 лютого, 2024 року. Фото: Олег Синєгубов

Вночі, 6 лютого росіяни завдали ударів по Золочеву Богодухівського району Харківської області, влучивши в готель. Загинуло немовля.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки ворожого удару по Харківщині, 6 лютого, 2024 року. Фото: Олег Синєгубов Наслідки ворожого удару по Харківщині, 6 лютого, 2024 року. Фото: Олег Синєгубов Наслідки ворожого удару по Харківщині, 6 лютого, 2024 року. Фото: Олег Синєгубов

Він зазначає, що зруйнована триповерхова будівля готелю. Під завалами, попередньо, перебуває людина. Ще трьох людей урятували: 2 жінок та чоловіка.

Внаслідок атаки загинув двомісячний хлопчик. Також поранень зазнали три жінки, їх доставили до медичної установи, розповів Синєгубов.

За даними ОВА, окупанти били по готелю ракетами С-300. Також пошкоджено сім приватників будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.

Нагадаємо, вранці 23 січня російська армія вдарила ракетами по двом багатоповерховим будинкам Харкова.