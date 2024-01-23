Оновлено 09:15: додано фото та інформацію щодо кількості постраждалих.

Наслідки ранкової атаки по житловому будинку Харкова. Скрін з відео

Вранці 23 січня, російська армія вдарила ракетами по двом багатоповерховим будинкам Харкова. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що крім загиблих відомо про кількох поранених внаслідок прильоту у житловий будинок. Серед госпіталізованих є дівчинка 10 років. Медики екстреної допомоги продовжують огляд місць влучань.

В результаті ракетної атаки по обласному центру вже ушпиталено 11 осіб, з яких двоє — важкі. Решта травмованих перебувають у легкому та середньому станах.

Як відомо, у Харкові від ранку пролунало дві серії вибухів. Ворог цілив по житловому масиву та цивільній забудові. Відом про влучання у житловий багатоквартирний будинок, внаслідок чого відбулась повна руйнація одного з його підʼїздів.

Правоохоронці повідомили про чотири влучання у передмісті Харкова. Постраждали будинки в приватному секторі, поранень зазнали діти та жінка. В одному з районів обласного центра російськими снарядами було знищено санаторну школу для хворих дітей. Є приліт і по газопроводу.

Наслідки атаки Харківщини, горить газопровід, Фото: Сергій Болвінов Наслідки атаки Харківщини, горить газопровід, Фото: Сергій Болвінов

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що під завалами 5-ти поверхового будинку залишаються люди.

«В житловому багатоквартирному будинку повністю обвалився перший підʼїзд. Там тривають рятувальні роботи. Працюємо на місці, фіксуємо наслідки. Вже відомо про двох постраждалих та двох загиблих внаслідок обстрілу приватного сектору в передмісті. Ще одна багатоповерхівка загорілася після ворожого удару в іншому районі Харкові», — зазначає правоохоронець.

Наслідки атаки Харкова 23 січня 2023 року, Фото: Сергій Болвінов Наслідки атаки Харкова 23 січня 2023 року, Фото: Сергій Болвінов Наслідки атаки Харкова 23 січня 2023 року, Фото: Сергій Болвінов

Нагадаємо, вранці 23 січня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, у кількох районах столиці спалахнули пожежі.