Наслідки ранкової атаки в Солом’янському районі столиці/Фото: КМВА

Вранці 23 січня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, у кількох районах столиці спалахнули пожежі.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

У Святошинському районі столиці загорілася квартира. Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи. Також в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети. Мешканців евакуювали. Крім того, горіла нежитлова двоповерхова будівля та легкові авто. Є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка.

У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Є загоряння в кількох квартирах

Наслідки ранкової атаки в Солом’янському районі столиці/Фото: КМВА Наслідки ранкової атаки в Солом’янському районі столиці/Фото: КМВА Наслідки ранкової атаки в Солом’янському районі столиці/Фото: КМВА

Наразі 10 людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці.

Нагадаємо, 21 січня у Снігурівській громаді внаслідок атаки ворожих БпЛА типу «Shahed-131/136» було пошкоджено житловий будинок та літню кухню у приватному секторі.