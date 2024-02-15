Українським військовим вдалося захопити трофейну зброю та спецтехніку. Фото: Скриншот з відео ССО ЗСУ.

Бойова група Сил спеціальних операцій (ССО) знищила й зачистила спостережні пости російських терористів на південному напрямку.

Про це повідомляє ССО Збройних Сил України у Telegram.

Зазначається, що під час проведення розвідки оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника.

Для знищення ворога оператори безпілотного авіаційного комплексу (БпАК) завдали по цілях вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрона з системою скиду. Після цього бійці ССО висунулись на зачистку спостережних постів.

«Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку», – пише пресслужба.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку снайпери Сил спеціальних операцій знищили російських розвідників.

Також нещодавно протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.

За 2023 рік українські захисники неба з Повітряних сил Збройних сил України знищили 3,8 тис. повітряних цілей, які були випущені Росією по містах та селах України.