Бойова група Сил спеціальних операцій (ССО) знищила й зачистила спостережні пости російських терористів на південному напрямку.
Про це повідомляє ССО Збройних Сил України у Telegram.
Зазначається, що під час проведення розвідки оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника.
Для знищення ворога оператори безпілотного авіаційного комплексу (БпАК) завдали по цілях вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрона з системою скиду. Після цього бійці ССО висунулись на зачистку спостережних постів.
«Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку», – пише пресслужба.
Нагадаємо, на Херсонському напрямку снайпери Сил спеціальних операцій знищили російських розвідників.
Також нещодавно протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.
За 2023 рік українські захисники неба з Повітряних сил Збройних сил України знищили 3,8 тис. повітряних цілей, які були випущені Росією по містах та селах України.
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Бойова група Сил спеціальних операцій (ССО) знищила й зачистила спостережні пости російських терористів на південному напрямку.
Про це повідомляє ССО Збройних Сил України у Telegram.
Зазначається, що під час проведення розвідки оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника.
Для знищення ворога оператори безпілотного авіаційного комплексу (БпАК) завдали по цілях вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрона з системою скиду. Після цього бійці ССО висунулись на зачистку спостережних постів.
«Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку», – пише пресслужба.
Нагадаємо, на Херсонському напрямку снайпери Сил спеціальних операцій знищили російських розвідників.
Також нещодавно протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.
За 2023 рік українські захисники неба з Повітряних сил Збройних сил України знищили 3,8 тис. повітряних цілей, які були випущені Росією по містах та селах України.