В Олександрівському районі Кіровоградської області сталася масштабна пожежа. Під час гасіння на місці загинув 29-річний вогнеборець.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Пожежа виникла 15 лютого близько 4 ранку в селищі міського типу Власівка Олександрійського району. Горіла покрівля та обладнання цеху на підприємстві на площі 750 квадратних метрів.
О 16:14 пожежу ліквідовано спільними зусиллями рятувальників та вогнеборців місцевої пожежної команди Власівки.
Причину пожежі та обставини загибелі рятувальника з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, у жовтні сталася масштабна пожежа на вознесенському полігоні ТПВ. Рятувальники п’ять днів не могли приборкати вогонь.
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В Олександрівському районі Кіровоградської області сталася масштабна пожежа. Під час гасіння на місці загинув 29-річний вогнеборець.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Пожежа виникла 15 лютого близько 4 ранку в селищі міського типу Власівка Олександрійського району. Горіла покрівля та обладнання цеху на підприємстві на площі 750 квадратних метрів.
О 16:14 пожежу ліквідовано спільними зусиллями рятувальників та вогнеборців місцевої пожежної команди Власівки.
Причину пожежі та обставини загибелі рятувальника з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, у жовтні сталася масштабна пожежа на вознесенському полігоні ТПВ. Рятувальники п’ять днів не могли приборкати вогонь.