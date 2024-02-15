Пожежа на Кіровоградщині. Фото: ДСНС

В Олександрівському районі Кіровоградської області сталася масштабна пожежа. Під час гасіння на місці загинув 29-річний вогнеборець.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла 15 лютого близько 4 ранку в селищі міського типу Власівка Олександрійського району. Горіла покрівля та обладнання цеху на підприємстві на площі 750 квадратних метрів.

Пожежа на Кіровоградщині. Фото: ДСНС Пожежа на Кіровоградщині. Фото: ДСНС Пожежа на Кіровоградщині. Фото: ДСНС

О 16:14 пожежу ліквідовано спільними зусиллями рятувальників та вогнеборців місцевої пожежної команди Власівки.

Причину пожежі та обставини загибелі рятувальника з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, у жовтні сталася масштабна пожежа на вознесенському полігоні ТПВ. Рятувальники п’ять днів не могли приборкати вогонь.