Поліція Миколаївщини отримала 18 нових високопрохідних авто для роботи в умовах війни. Фото: відділ комунікації поліції Миколаївської області

У четвер, 14 лютого, підрозділам поліції Миколаївської області передали 18 нових авто.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

На Миколаївщині поліція отримали 18 нових автомобілів. Фото: відділ комунікації поліції Миколаївської області На Миколаївщині поліція отримали 18 нових автомобілів. Фото: відділ комунікації поліції Миколаївської області

Ключі від нових Renault, Volkswagen, Citroen та Peugeot вручив начальник Головного управління Національної поліції в області Сергій Махно.

Сергій Махно зауважив, що поповнення автопарку поліції Миколаївщини стало можливим за підтримки Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України.

Транспортні засоби сприятимуть оптимізації роботи працівників вибухотехнічної служби, спецпідрозділів, карного розшуку, міграційної поліції та територіальних відділів і відділень, зазначили в поліції.

— Завдяки сучасному оснащенню транспортних засобів правоохоронці зможуть ефективніше виконувати службові завдання на деокупованих територіях, розслідувати воєнні злочини, оперативніше реагувати на правопорушення, ефективніше забезпечувати правопорядок і безпеку на території обслуговування та виконувати службові завдання, забезпечуючи потреби захисту громадян в умовах війни, — наголосив полковник поліції Сергій Махно.

Усі транспортні засоби відповідають європейським стандартам та укомплектовані всім необхідним, що стане в нагоді поліцейським під час виконання ними службових обов’язків, додали правоохорнці. Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати вісім автомобілів Suzuki за 7 мільйонів 155 тисяч гривень.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич оприлюднив «пояснення для зрадофілів» щодо тендеру по закупівлі восьми автівок комунальним підприємством міста. За його словами, ці автомобілі призначені для захисників, але через обмеження тендерних правил не можуть бути чітко описані як «авто для Збройних Сил України» (ЗСУ).

В Головному управлінні розвідки України підтвердили, що звертались до Миколаївської міської ради з проханням забезпечити бійців транспортом, зокрема, пікапами та позашляховиками.