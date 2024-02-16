Жителі села Засілля у Миколаївській області перебувало на лінії фронту протягом 8 місяців. За цей час через обстріли з боку російської армії там загинули 5 цивільних.

Про це йдеться в репортажі Nikcenter.

До початку повномасштабної війни в селі проживали до тисячі осіб, зараз їх всього 200. Основна причина, через які місцеві не повернуться назад — вщент зруйноване житло, таких в селі більше 10. Усі 8 місяців окупанти обстрілювали село та скидували авіабомби між будинків місцевих.

Зруйновані будинки в Засіллі на Миколаївщині, фото: Nikcenter Зруйновані будинки в Засіллі на Миколаївщині, фото: Nikcenter Зруйновані будинки в Засіллі на Миколаївщині, фото: Nikcenter

— Над димарем висів вертоліт, прикривав другий, який бомбив населений пункт. Тут страшне було. Авіабомби скидали біля газової роздатки. Там такі ями, залізти туди, то тебе і не видно буде. На вулиці, де я мешкаю, повернулись три сімʼї. Інші не вертались, бо немає куди. Будинки розбиті обстрілами, — розповідає жителька Олена.

Деяких загиблих люди хоронили власноруч на місцевому кладовищу, кажуть місцеві.

— Нас по прописці пропускали через блокпости, приїжджали до будинку, де були котики, собачки, якесь господарство. Але кожен приїзд це був страх, ми бачили все більші руйнування в селищі, дізнавались про загиблих земляків. Прийшлось брати прицеп, відвозити людей на кладовище, які помирали від обстрілів, — каже пан Микола.

Жителі Засілля плетуть маскувальні сітки, фото: Nikcenter

Повернутись люди наважились після деокупації Херсонської області. Місцеві організувались для допомоги військовим — зібрали кошти та почали плести маскувальні сітки.

— У нас немає ні однієї родини, в якої близькі не воюють на фронті. Переживаємо, щоб повернулись, були в теплі, не голодні, — розповіли люди.

Нагадаємо, раніше «НикВести» показали, як виглядає село Максимівка на Миколаївщині, яке вісім місяців перебувало під російською окупацією. В селі зруйновано майже всі будинки, а більшість мешканців так і не повернулися до населеного пункту.