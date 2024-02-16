Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на ФСІН.
Пишуть, що він відчув себе погано після прогулянки і майже одразу знепритомнів.
Медпрацівники колонії терміново прибули до нього, а також співробітники викликали екіпаж швидкої допомоги. Реанімація не допомогла, лікарі лише констатували факт. Причини смерті встановлюються.
14 лютого прес-секретар політика Кіра Ярмиш повідомляла, що Навального в 27-й раз за час ув'язнення відправили до штрафного ізолятора (ШІЗО).
Олексію Навальному було 47 років.
Новина оновлюється.
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Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на ФСІН.
Пишуть, що він відчув себе погано після прогулянки і майже одразу знепритомнів.
Медпрацівники колонії терміново прибули до нього, а також співробітники викликали екіпаж швидкої допомоги. Реанімація не допомогла, лікарі лише констатували факт. Причини смерті встановлюються.
14 лютого прес-секретар політика Кіра Ярмиш повідомляла, що Навального в 27-й раз за час ув'язнення відправили до штрафного ізолятора (ШІЗО).
Олексію Навальному було 47 років.
Новина оновлюється.