Олексій Навальний під час оголошення вироку, фото: Интерфакс

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на ФСІН.

Пишуть, що він відчув себе погано після прогулянки і майже одразу знепритомнів.

Медпрацівники колонії терміново прибули до нього, а також співробітники викликали екіпаж швидкої допомоги. Реанімація не допомогла, лікарі лише констатували факт. Причини смерті встановлюються.

14 лютого прес-секретар політика Кіра Ярмиш повідомляла, що Навального в 27-й раз за час ув'язнення відправили до штрафного ізолятора (ШІЗО).

Олексію Навальному було 47 років.

Новина оновлюється.