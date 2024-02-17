Обстріл Куцурубської громади, архівне фото «НикВести»

Російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 16 лютого, о 9:29 та сьогодні вранці, 17 лютого, о 4:05 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову та береговій лінії Очаківської громади.

Також учора, 16 лютого, о 20:02 та 23:20, внаслідок одного з ворожих артилерійських обстрілів, в селі Дмитрівка Куцурубської громади сталося руйнування житлового будинку.

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.

Обстріл Миколаєва 8 лютого

Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.

Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'ять житлових будинків опинилися без опалення.

У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.