Сьогодні вранці, 17 лютого на Дніпропетровщині у Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто. Внаслідок ворожої атаки важкі поранення отримали двоє цивільних.
Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Із самого ранку російські нелюди почали атакувати Нікопольщину. У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто. Постраждали двоє людей. 49-річна жінка та 48-річний чоловік. Обоє – важкі», – зазначив він.
Деталі щодо наслідків удару уточнюються.
Нагадаємо, що сьогодні, російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
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Сьогодні вранці, 17 лютого на Дніпропетровщині у Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто. Внаслідок ворожої атаки важкі поранення отримали двоє цивільних.
Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Із самого ранку російські нелюди почали атакувати Нікопольщину. У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто. Постраждали двоє людей. 49-річна жінка та 48-річний чоловік. Обоє – важкі», – зазначив він.
Деталі щодо наслідків удару уточнюються.
Нагадаємо, що сьогодні, російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.