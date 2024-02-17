Обстріл авто у Марганецькій громаді, 17 лютого, 2024 року. Фото: Сергій Лисак

Сьогодні вранці, 17 лютого на Дніпропетровщині у Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто. Внаслідок ворожої атаки важкі поранення отримали двоє цивільних.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворожий дрон атакував авто з цивільними на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак.

«Із самого ранку російські нелюди почали атакувати Нікопольщину. У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто. Постраждали двоє людей. 49-річна жінка та 48-річний чоловік. Обоє – важкі», – зазначив він.

Деталі щодо наслідків удару уточнюються.

Нагадаємо, що сьогодні, російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.