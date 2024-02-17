Коаліція дронів офіційно стартувала, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 17 лютого офіційно стартувала робота Коаліції дронів, що працюватиме в рамках Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що міністр оборони Рустем Умєров підписав відповідний лист.

Зокрема, співлідерами ініціативи виступили Латвія та Велика Британія. Також до Коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

«Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво і поставки БпЛА значно розширюють можливості Збройних сил України», — заявив Рустем Умєров.

Нагадаємо, в Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7. В країні зареєстровано 200 компаній, що дотичні до випуску дронів. Мова йде про спроможність компаній випускати безпілотники за потреби. Фактичне виробництво безпілотників з 2022-го року зросло «в десятки разів».