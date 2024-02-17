Німецький концерн Rheinmetall. Фото: ЕРА

Найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall відкриє новий завод в Україні.

Про це німецький концерн повідомляє Rheinmetall.

«Rheinmetall найбільший європейський виробник боєприпасів, планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні», – йдеться в повідомленні.

Документ про співпрацю підписали 17 лютого, в присутності міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Зазначається, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік.

Окрім того, підприємство вироблятиме і метальні заряди.

Німецькому концерну Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного підприємства, а українській стороні 49%.

Нагадаємо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall утворив спільне підприємство з акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість». Зокрема, вони разом обслуговуватимуть, ремонтуватимуть та локалізуватимуть виробництво техніки.